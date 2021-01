Covid . Cosa fare in costiera amalfitana ? Lo screening ferma il virus, il caso Cetara

Cosa fare in costiera amalfitana ? Per fermare il coronavirus Covid-19 in Costa d’ Amalfi non ci vogliono proclami , appelli o delazioni, caccia alle streghe o il dagli all’untore di manzioniana memoria, basta vedere costa sta succedendo ora a Cetara che non viene coinvolta dalla terza ondata come altri comuni da Positano, Praiano, Ravello, Minori e Maiori, come dice Gerardo Russomando.