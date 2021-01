Campania. Gli interventi di EAV previsti con la riapertura delle scuole superiori

Per la riapertura delle superiori EAV ha previsto diversi interventi per riprendere in sicurezza!

Tra i motivi che hanno ritardato la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli studenti degli istituti delle scuole superiori, quello relativo al trasporto ha rappresentato e rappresenta uno dei motivi tra i più complessi da risolvere.

Viene, infatti, richiesto di trasportare migliaia di studenti su mezzi, treni ed autobus, che, per disposizione governativa, non possono superare l’occupazione oltre il 50%, in orari nei quali, in epoca pre-covid, forse si superava anche il 100%!

Naturalmente appare indispensabile, come previsto dal Prefetto, anche una differenziazione negli orari di ingresso negli uffici pubblici e privati e nei negozi. Perché il trasporto degli studenti delle scuole superiori rappresenta soltanto il 10/20 per cento del totale degli utenti del TPL.

Proprio per cercare di adottare misure razionali e coerenti con l’obiettivo di facilitare il trasporto in sicurezza degli studenti, sia le Prefetture che le Regioni in tutta Italia hanno coinvolti i soggetti interessati, con la formazione di Tavoli di lavoro aventi come obiettivo quello di studiare modalità operative che consentano la ripresa in presenza in sicurezza e in tempi rapidi.

Il Tavolo di lavoro promosso dalla Prefettura di Napoli è stato attivato già da inizio dicembre e ha portato alle seguenti conclusioni, in conseguenza anche delle disposizioni nazionali successivamente pervenute:

Ø Ripresa in presenza del 50% degli studenti, con successivo step al 75%;

Ø Doppio ingresso, intorno alle 8.00 e intorno alle 10.00, con conseguenti uscite differenziate, in maniera da facilitare gli spostamenti e diminuire gli assembramenti all’ingresso;

Ø Individuazione, da parte delle aziende di trasporto, in base alle proprie esperienze e dati statistici, di tratte e linee che presentano potenziali rischi di sovraffollamento;

Ø La messa in campo di mezzi aggiuntivi, anche di Noleggiatori Con Conducente (NCC) sulle tratte a rischio, utilizzando risorse economiche ad hoc messe a disposizione dal Ministero dei Trasporti, attraverso la Regione Campania.

In attesa di sapere quando rientreranno in presenza gli studenti delle scuole superiori, ecco bozza del

Piano di EAV

v Sono state individuate 18 tratte/linee “a rischio”,

o 8 su tratte ferroviarie Vesuviane e Flegree,

o 10 su tratte delle proprie linee su gomma;

v Sono previsti 65 autobus che interverranno sulle linee interessate:

o 22 autobus di Eav;

o 43 autobus di NCC

Per i servizi affidati ad NCC sono stati seguiti tutti i protocolli e procedure previste dalle norme per gli affidamenti.

Gli Istituti scolastici hanno provveduto ad inviare, fino a pochi giorni fa, il dettaglio degli orari e del numero degli studenti interessati: sul territorio servito da EAV sono presenti più di 100 istituti superiori.

Appena completato l’esame delle informazioni ricevute, EAV provvederà a comunicare in maniera puntuale gli orari di partenza e l’elenco delle corse che si realizzeranno. Domani prevista ulteriore riunione in Prefettura.

Ps. Qualche numero – area metropolitana di NAPOLI di competenza della Prefettura di Napoli

Studenti superiori 164 mila circa

Di questi solo 44 mila utilizzano il TPL

Circa la metà pari a 22 mila in città e 22 mila nell’area metropolitana

Con la riduzione al 50% in presenza parliamo di 11 mila studenti.

Con due turni di ingresso parliamo di 5500 studenti a turno, di cui di competenza EAV si stima 4,5 mila.

Per quanto riguarda EAV si stima di portare i 2/3 di questi 4.500 studenti a turno con i propri mezzi ordinari ed un terzo con i 65 bus aggiuntivi in esame pari a 1500 studenti.

Ed infatti 65 bus per 25 posti a bus fa 1625, per due turni arriviamo a circa 3250 studenti.