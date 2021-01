Apprensione per un disperso sui Monti Lattari, ritrovato nei pressi del Santuario dell’Avvocata

Ore di paura ed apprensione in costiera amalfitana per un uomo smarritosi sui Monti Lattari, per l’esattezza sul Monte Finestra che si trova nel territorio compreso tra le città di Maiori, Tramonti e Cava de’ Tirreni. Dell’uomo si erano perse le tracce ed immediatamente erano cominciate le ricerche con l’ausilio di elicotteri nonostante le notevoli difficoltà per il maltempo e la presenza di una coltre di nebbia talmente densa da ridurre al minimo la visuale.

Ed è stata forse proprio la nebbia che ha portato l’uomo a perdere l’orientamento ed il sentiero che stava seguendo e che non conosceva bene non essendo una persona del post.

Finalmente, quando mancavano pochi minuti alle 17.00 e la luce del giorno stava ormai andando via, l’uomo è stato ritrovato nei pressi del Santuario dell’Avvocata e messo in salvo dai Vigili del Fuoco che erano giunti sul posto unitamente al CNSAS ed ai volontari della P.A. “I Colibrì”. L’uomo sta bene anche se provato dalla paura e dal freddo.