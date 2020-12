Giuseppe Gagliano della Confcommercio Campania e l’importanza dei negozi al tempo del Covid

Riportiamo il post pubblicato sul suo profilo Facebook da Giuseppe Gagliano, Presidente del Mandamento Metropolitano di Salerno presso la Confcommercio Campania: «Se ripenso a questo periodo giusto un anno fa, la prima cosa che mi viene in mente sono le serrande dei negozi alzate, le luci accese e dentro una persona ad accoglierti. Questa per me è la vera anima del commercio. Un negozio è una sentinella… ogni negozio. Un po’ un angelo custode che veglia sulla sicurezza, sul decoro e sulla convivialità della città in cui si trova. I negozi di una città, secondo me debbono essere i satelliti di un complesso ed articolato sistema che gira intorno ad una cosa: il “pianeta cliente”.

La pandemia che stiamo vivendo ha solo messo ancora più in evidenza che oggi la sfida è ancora più complessa e che talvolta come categoria non facciamo proprio tutto il necessario per vincerla. Non basta più mettere la merce in vetrina, esporla nel resto del negozio. Oggi bisogna imparare a pilotare una macchina sofisticata e moderna, potente ma difficile da dominare, un sistema composto di tanti elementi. Il negozio, il suo assortimento, la forza vendita.

E ancora, il web che di certo serve per vendere, ma è anche un’ulteriore vetrina attraverso cui sfruttare appieno le possibilità del 5G, del 3D e di tutto quello che arriverà dopo. La concorrenza dei colossi come Amazon, AliBaba e via dicendo non ci aiuta, certo. Ma non sono loro il nemico da combattere, anche se bisogna fare tutto quanto in nostro potere affinché rispettino le regole del gioco.

La sfida più grande è rimettere il cliente al centro di qualsiasi nostra strategia futura, sia fisica che digitale. Del resto come dice un mio caro amico: “Ci vuole molta più sapienza e saggezza per formare un commerciante che un dottore…”».