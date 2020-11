Piano di Sorrento: il cordoglio di Iaccarino per la scomparsa dell’ex sindaco Geppino Russo

E’ venuto a mancare il cap. Geppino Russo, già sindaco di Piano di Sorrento dal 1993 al 1997, e ininterrottamente impegnato nell’amministrazione comunale a partire dagli anni 60 fino al 2002.

Con lui ho condiviso le prime esperienze amministrative – dice Iaccarino – e ne ho potuto apprezzare il pragmatismo nell’affrontare e risolvere i problemi del Paese cui è sempre stato legatissimo e per il quale si è speso con totale abnegazione nei lunghi anni che l’hanno visto al servizio della nostra città.

Il suo nome è anche legato all’attività di ristoratore con la “Tombola” il locale che era conosciuto, oltre che per la qualità della gastronomia, per l’opportunità offerta ai clienti di non pagare il conto se avessero estratto dal cestino del noto gioco partenopeo il numeretto prescelto.

Geppino è stato anche il primo presidente della Pro Loco di Piano di Sorrento con cui ha organizzato eventi e manifestazioni che hanno fatto la storia del paese.

Fondatore e animatore del giornale “Il Carottese“, col quale ha scritto pagine memorabili della storia politica locale, ha avuto con largo anticipo sui tempi l’intuizione del ruolo determinante che la comunicazione avrebbe avuto nell’attività politica.

A nome personale e dell’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento esprimo le condoglianze alla moglie Caterina, ai figli Maria e Nello e ai familiari tutti per il lutto che li ha colpiti e penso di poter esprimere anche il cordoglio della nostra Città per la sua scomparsa.