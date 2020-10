Piano di Sorrento, lezioni sulle sedie al Nautico. Gli studenti: “Non è colpa della dirigente”, si pensa allo sciopero

E’ pronta una rivolta all’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento. Gli studenti, sin dall’inizio dell’anno scolastico, sono costretti ad utilizzare le sedie come banchetti singoli, vista la grave mancanza di essi. Non si può studiare in queste condizioni, nonostante un’emergenza sanitaria globale che ha posto diversi vincoli per la società, soprattutto in ambito scolastico.

Gli alunni, dunque, preannunciano uno sciopero, ma con una premessa: “Non è colpa dei professori o della dirigente. Loro stanno lavorando benissimo per farci studiare nelle migliori condizioni possibili nonostante le limitazioni del covid-19″. Peraltro era facilmente intuibile, viste le condizioni in cui versano molti istituti italiani, che la colpa non è da attribuire alle dirigenze dei plessi scolastici.