Ballottaggio a Sorrento: al voto i vip. Come ben sappiamo, a Sorrento il primo turno non è stato sufficiente. Dunque, gli elettori sono chiamati nuovamente alle urne, in seguito alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre dalle quali è risultato un ballottaggio tra Massimo Coppola e Mario Gargiulo, i più votati tra i canditati sindaci.

I seggi sono aperti oggi, domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 5, dalle 7 alle 15.

Al termine del ballottaggio verrà proclamato primo cittadino di Sorrento il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

I vip si sono recati alle urne tutti dopo pranzo: tra questi Luigi Di Prisco, il presidente del consiglio comunale, Massimo Coppola, il candidato sindaco che ha terminato il primo turno in vantaggio, e Mario Gargiulo.