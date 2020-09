Piano di Sorrento. In molti punti del Corso Italia, dopo il rifacimento dell’asfalto, si attendono ancora le strisce pedonali

Piano di Sorrento. Il Corso Italia è stato interessato ormai circa due mesi fa da lavori di rifacimento del manto stradale. Siamo oramai a settembre ed in alcuni punti ancora non sono state rifatte le strisce pedonali per consentire un attraversamento in tutta sicurezza. A farlo presente, con un post sulla sua pagina Facebook, è Charly 57, da sempre attento al bene ed alla sicurezza del paese. Ecco le sue parole: “Massima attenzione… Strisce Pedonali. Si raccomanda la massima attenzione ai PEDONI specialmente Carottesi che attraversano in questo tratto con troppa facilità. Voglio ricordare che da oltre due mesi le strisce pedonali non sono state più rifatte sul Corso Italia per un tratto di oltre 150 metri dal civico 115 al civico 295. Massima attenzione specialmente di sera (Dimenticavo MANCANO ANCHE CORSO ITALIA INCROCIO VIA CAVONE)”.

Speriamo che la segnalazione non cada nel vuoto ed al più presto si possa provvedere al rifacimento delle strisce pedonali nei punti in cui attualmente mancano, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. (Foto di Charly 57)