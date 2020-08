Continua l’estate a Positano, tanti gli yacht e le imbarcazioni di lusso che sostano nella rada della città verticale

Positano si conferma anche in questa estate segnata dal Covid-19 una delle mete preferite per trascorrere una giornata di relax ammirando il caratteristico paesaggio con la piramide di case che scendono fino al mare e le acque cristalline che invitano a tuffarsi. Siamo oramai a fine agosto ma anche oggi, in questo giovedì all’insegna del caldo e del sole, sono tanti gli yacht che hanno fatto sosta nella rada di Positano. Tra le tante imbarcazioni presenti nello specchio d’acqua antistante la Spiaggia Grande c’è, ad esempio, la barca a vela italiana Onelife, lo yacht inglese E IV, il veliero inglese Q e lo yacht inglese La Mirage. Ma oltre a quelle menzionate ci sono tantissime altre imbarcazioni, più o meno grandi, e tantissime arriveranno anche nei prossimi giorni a confermare Positano come una delle mete più glamour non solo in Italia ma al mondo.