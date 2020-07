Amalfi . I NAS controlli per misure Covid all’Ospedale e struttura per anziani . Sanzioni per le mascherine in Costiera

Amalfi . I NAS controlli per misure Covid all’Ospedale e ad una struttura per anziani , non avrebbe tutte le autorizzazioni . Gli uomini dell’Arma del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno fatto controlli a tappeto per la problematica del Coronavirus Covid-19. Fra questi controlli l’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello e poi una struttura per anziani dove sono state richieste alcune documentazione, ma non hanno riscontrato alcuna anomalia, ne hanno previsto alcuna chiusura

Sanzioni per il mancato uso delle mascherine da Positano a Vietri sul mare, controlli in sala e in cucina nei ristoranti in Costiera amalfitana. Ma le sanzioni sono state poche e denotano un rispetto delle norme sul territorio.