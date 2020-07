Casa di Riposo ad Amalfi non è stata chiusa. Solo controlli burocratici, ma funziona

I Nas di Salerno, impegnati nei controlli alle strutture per anziani, dopo le diffusioni del coronavirus covid-19 in questi luoghi, hanno fatto controlli anche in Costiera amalfitana, sul web si era diffusa che avevano scoperto una struttura ricettiva ad Amalfi priva delle autorizzazioni . La otizia diffusa che la casa famiglia sia stata chiusa è totalmente falsa, ci sono degli accertamenti e si stanno regolarizzando alcune pratiche ma la casa continua la sua funzione assistenziale verso gli anziani.

Ricordiamo che la Costa d’ Amalfi è Covid-free e che nella struttura suddetta non si è riscontrato mai alcun tipo di problema. Anzi quella di Amalfi è forse stata una delle migliori della Campania per sicurezza, accoglienza ed umanità. Sembra si tratta di documentazione tecnica, adempimenti e comunicazioni alle istituzioni, che già in settimana regolarizzeranno, che non ha comportato alcun problema per il funzionamento e la continuità assistenziale della struttura