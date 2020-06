I grandi hotel di Positano si preparano a ripartire. Come già anticipato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, luglio è il mese giusto per vedere riaprire strutture ricettive come l‘Hotel San Pietro, Le Sirenuse, Le Agavi e Villa Treville: strutture che, chi in un modo chi in un altro, hanno segnato la storia di questo paese.

Con la professionalità che li contraddistingue, tutti gli alberghi hanno previsto, seguendo le normative anti Coronavirus, test sierologici a tutti i dipendenti delle strutture: quello che possiamo rivelarvi in anticipo è che i test sierologici effettuati sono tutti negativi. Quindi, si potrà ripartire in totale sicurezza, con la speranza che le limitazioni legate al turismo possano cessare quanto prima. Positano può ripartire proprio dalle eccellenze e farlo nel migliore dei modi.

Intanto, ecco nel filmato l’Hotel San Pietro al lavoro per preparare l’apertura del ristorante “Il Carlino”: