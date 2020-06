Anche il direttore di Positanonews, Michele Cinque, si è sottoposto al test sierologico. La nostra redazione, in particolare nella figura del direttore, è rimasta attiva durante il lockdown, proprio per dare quante più testimonianze possibili di questa emergenza mondiale.

Sempre attivi, sempre a cercare le notizie alla fonte, cercando di offrire un servizio sempre di qualità. Proprio per questo, il nostro direttore ha deciso di sottoporsi al test sierologico e l’ha fatto sotto la supervisione di Felice Carpentieri dell’Humanitas. Quest’ultimo ha fatto sapere come ha portato avanti, questa mattina, oltre 140 test sierologici, in particolare per le strutture ricettive di Positano.

Un lavoro sempre eccezionale quello dell’Humanitas, a cui possiamo solamente indirizzare encomi: “Rispetto a prima l’emergenza si è calmata di parecchio, ma ci vuole buon senso. Io preferisco sempre portare la mascherina, nonostante l’obbligo non sia più attivo all’aperto. C’è stato un periodo in cui le ambulanze non circolavano, una volta riattivata la viabilità, si sono palesati di nuovo incidenti, siamo ripartiti”.