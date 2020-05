Riccardo Fratti è guarito. L’infermiere dal cuore d’oro di San Valentino Torio che aspettiamo con affetto al 118 in Costa d’ Amalfi “Grazie a tutti”

Riccardo Fratti è guarito. L’infermiere dal cuore d’oro di San Valentino Torio che aspettiamo con affetto al 118 in Costa d’ Amalfi “Forse non è un caso che sia successo in questo giorno ,avere la notizia che è finita, ho vinto il virus , come altri miei colleghi.” Riccardo è una persona amata da tutti in Costiera amalfitana, dopo l’esito positivo al coronavirus Covid-19 dal tampone a Salerno è stato stretto dall’affetto di tutti ” Questa esperienza è stata bellissima, perché ho avuto modo di vedere tante persone che ogni giorno si impegnava a far sì che non mi mancasse nulla, ho avuto modo di riscoprire i veri amici – ha detto Riccardo – . Ho riscoperto il mio paese dove sono stato coccolato come un bambino in fasce a partire dal Sindaco, dal Parroco, ai Carabinieri, se non bastasse sono ancora più fiero ed orgoglioso di essere un cittadino di San Valentino Torio. La cosa che più mi rincuora che nonostante tutto non ho infettato nessuno, ne della famiglia ne sul lavoro, anche se qualcuno giustamente si è preoccupato, a loro va tutta la mia comprensione. ” E il pensiero alla Costa d’ Amalfi e agli amici volontari , al lavoro che lo ha visto anche all’ Ospedale di Castiglione di Ravello, ma anche in mezzo alla gente e al volontariato con l’associazione Croce Sant’Andrea ” Devo dire che va tutta la mia gratitudine alle persone che in Costa d’Amalfi si sono preoccupati per me, addirittura Pregato per me. Grazie Grazie Grazie Grazie Grazie a tutti sono felice e più forte di prima, nel mio piccolo darò sempre il massimo sul lavoro in ospedale e al 118 in Costa d’Amalfi”. Ma come si è curato? Col Plaquedil come altri? “Non ho fatto nessuna terapia, poiché asintomatico, certo che come prima cosa appena possibile donero’ il sangue per aiutare chi ha bisogno, sono già da anni donatore.” Molti non lo sanno che Riccardo Fratti è il presidente dell’associazione Croce S.Andrea di Amalfi , sostituito in questo periodo dal vice Andrea Villaricca, e si da fare per aiutare chi ha bisogno in tutti i modi, davvero si fa a quattro, anche di persona, per fare di tutto specie in Costiera amalfitana .Persona generosa e di cuore, ora lui che è guarito da contagiato diventa guaritore, visto che donerà anche il plasma “Sono sempre stato un donatore e continuerò ad esserlo, spero possa servire a guarire altri “, dice a Positanonews .