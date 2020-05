Ravello, Maiori, Positano e Praiano segnalazioni e inasprimento di controlli, ma la Costiera amalfitana è ordinata . La Divina è uscita dalla Fase 1 quasi incolume, salvo Vietri sul mare e Tramonti, tutti gli altri comuni o hanno avuto 1 caso o addirittura zero casi. Non mancano segnalazioni di assembramenti, qualcuno anche a Praiano e Positano, dove sono state viste persone in spiaggia , alla Praia o alla Marina Grande, qualcuno è stato segnalato anche a Maiori, che sta cominciando a lavorare agli stabilimenti balneari, mentre in altri comuni della divina si aspettano ancora i protocolli esatti che verranno stabiliti lunedì prossimo nell’incontro con De Luca. Nella Città della Musica pare che gruppi di giovani siano stati segnalati dai genitori , però francamente non riteniamo che qualche persona che si sta concedendo un pò più di libertà possa essere paragonata a situazioni dell’entroterra di Napoli o di Salerno o altre zone della Campania, che comunque si stanno mantenendo moltissimo. Si può fare sport , e anche nuotare, fino alle 8,30 di mattina, o in serata, non di giorno, ma quel che è necessario è indossare le mascherine e mantenere le distanze. Da questo punto di vista i controlli ci sono stati , a Positano i vigili, molto garbatamente, hanno invitato chi stava facendo il bagno oltre orario ad andarsene , a Ravello il sindaco Salvatore Di Martino ha dato direttive alla polizia municipale guidata dal Comandante Giuseppe De Stefano di fare controlli, anche di sera, quando maggiormente si raggruppano i giovani come indicato dai genitori, il lavoro dei controlli , come quello del Coc e dei volontari, è stato ottimo visti i risultati, l’unico contagiato viene dalla Svizzera e, anche per la sua stessa responsabilità, è stato perfettamente isolato e ora, per fortuna, è anche guarito. Controlli civili e con buon senso quelli dei vigili nel rispetto anche dei cittadini che si sono visti privare delle libertà di movimento, per rischi sanitari che, per fortuna, sembrano ridursi. Alziamo sempre la guardia, stiamo ancora a casa, ma usciamo dalle nostre paure e cerchiamo di riprendere, in sicurezza, la vita normalmente. In Costiera, per fortuna, non ci sono state neanche tante violazioni grazi. Per l’occasione facciamo i complimenti a tutti i sindaci e tutte le polizie municipali, i carabinieri, guardia di finanza, forze dell’ordine e protezione civile, per il loro operato. Ora spetta ai cittadini non farsi guidare dalle ordinanze o farsi controllare dalle forze dell’ordine, ma comportarsi secondo responsabilità e ripartire per una vita quanto più possibile normale. La Costiera amalfitana ce la può fare, anzi ce la farà.