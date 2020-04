NCC dimenticati dai sussidi Coronavirus la denuncia in diretta su Positanonews TG. A interevenire in diretta , a nome della categoria degli NCC ( Noleggio Con Conducente ) , Gennaro Salomone . Una categoria che in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, da Sorrento ad Amalfi, conta centinaia di lavoratori, con famiglie da portare avanti. Ebbene oltre alle società , che hanno delle provvidenze con la partita IVA, sicuramente insufficienti rispetto ai guadagni medi della stagione turistica, ci sono tanti lavoratori senza partita IVA che lavorano stagionalmente, ma non sono considerati tali come sarebbe giusto fare. In effetti nelle zone turistiche tutto è collegato e ci sembra davvero strano che non venga considerato. Siamo vicino ai lavoratori onesti che hanno tutto il diritto di essere ricompresi nei sussidi per il fermo dovuto dal coronavirus Covid-19 . Positano fa suo l’appello dei lavoratori NCC e di tutte le categorie in difficoltà dimenticate dallo Stato e dal Governo. Se qualcuno vuole intervenire può mandare una mail a direttore@positanonews.it o intervenire domani sera dopo le 20 in diretta sulla pagina Facebook di Positanonews

Clicca sulla parola diretta sul titolo o vai sulla Pagina Facebook di Positanonews dopo il minuto 37.