Circumvesuviana e mezzi EAV: mascherine obbligatorie per il personale e passeggeri

L’EAV comunica tramite un post sui social network l’ un’ordinanza regionale che stabilisce le sanificazioni frequenti dei mezzi e l’obbligo di indossare le mascherine, sia per il personale che per i passeggeri, vista l’emergenza sanitaria in corso a causa del coronavirus. Ecco la nota: Su bus e treni tutti con le mascherine.

Lo stabilisce la ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 del Presidente Regione Campania in materia di trasporto pubblico locale .

‘E’ fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri’.

In Penisola Sorrentina, ricordiamo, grazie alle richieste dei sindaci, la Circumvesuviana sarà chiusa per evitare spostamenti indesiderati per la Pasquetta. (CLICCA QUI per leggere l’articolo completo).