Agerola. Lutto nella pasticceria Avitabile. Addio a Paolo Avitabile . Toccante il post della famiglia

Oggi la.pagina la.dedico a te …mio carissimo suocero Avitabile Paolo …a te che ci hai lasciato un vuoto tremendo ….a te che sei andato via in una situazione dove non possiamo manco darti ultimo bacio …a te che hai creato più di 50 anni fa tutto questo ..a te che hai addolcito tutta Agerola ed eri sempre tanto disponibile verso i.tuoi clienti ….tutti ricordano la tua gentilezza ….e i tanti pacchetti di.cornetti avanzati che a fine giornata dispensavi a tutti!…GRAZIE PER IL.TUO.LAVORO ..PER I TUOI INSEGNAMNETI…SE SIAMO POTUTI CRESCERE È STATO ANCHE GRAZIE AI.TUOI CONSIGLI…….È OGGI TI DEDICO LA PAGINA DELLA TUA AMATA PASTICCERIA ….TI IMMAGINO IN CIELO A IMPASTARE BRIOCHE CON TUPPO A TANTI ANGELI ………………..TUTTO INIZIO’ COSI con le tue creazioni …TI VOGLIAMO BENE PAPÀ SUOCERO NONNO PAOLO AVITABILE ….resterai per sempre nei ns cuori! Mauro Rosaria Paolo Giuseppe Gaia