SARNO, FURTO DI ENERGIA ELETTRICA PER 35MILA EURO CON IL TRUCCO DEL MAGNETE

Continua l’operazione di contrasto ai furti di energia elettrica dei Carabinieri della Compagnia di Salerno. Ieri mattina a Sarno un altro arresto: si tratta di M.G. un 29enne di San Marzano sul Sarno titolare di una caffetteria.

A seguito di intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile insieme a tecnici Enel è stata accertata l’apposizione di un magnete sopra il contatore elettrico. Il tutto per un danno stimato in 35000 euro circa.

M.G. è stato posto ai domiciliari e questa mattina l’arresto è stato convalidato in sede di direttissimo. Nessuna misura seguente applicata poiché incensurato.

