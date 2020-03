Piano di Sorrento. Emergenza Coronavirus, le nuove disposizioni per l’accesso all’Ufficio Postale

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino rende note che, visti i frequenti assembramenti di questi giorni presso il locale ufficio postale, i cittadini sono invitati a recarsi alle Poste solo per operazioni indifferibili ed urgenti. Anche i pagamenti delle utenze in scadenza sono differibili stante la proroga di numeroso termini in forza delle disposizioni legislative.

Saranno effettuati controlli a campione per verificare l’urgenza e l’inderogabilità delle operazioni di coloro che si recheranno all’ufficio postale, ai sensi delle disposizioni previste dal DPCM 11 marzo 2020 come valido motivo di uscita dal proprio domicilio.

Le violazioni saranno punibili con la segnalazione all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 650 CP punibile con l’arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro.