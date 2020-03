Boscotrecase, chiuso Pronto Soccorso. L’ospedale sarà riferimento per Coronavirus Covid 19

Boscotrecase ( Napoli ) Il Centro di Eccellenza per il Coronavirus sarà Boscotrecase. Presidio Ospedaliero di Boscotrecase è stato individuato come “ riferimento per i pazienti contagiati e/o con sospetto di contagio da Covid 19”.

E’ scritto nella circolare inviata dal Direttore Sanitario degli “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano”, al Prefetto di Napoli, al responsabile della Centrale operativa del 118 di Castellammare di Stabia, ai Direttori sanitari degli ospedali di Boscotrecase e Torre del Greco, ai sindaci del Vesuviano, al Direttore Sanitario Aziendale, al Capo dipartimento Area critica e che di fatto, destina l’ospedale di Boscotrecase a centro di ricovero per i contagiati o sospetto contagiati da Coronavirus.

Di conseguenza viene chiuso il Pronto Soccorso e tutto il personale medico e paramedico viene destinato esclusivamente all’assistenza e cura dei ricoverati per Covid 19.

Considerata la lungaggine nei risultati della positività o meno dei tamponi effettuati negli ospedali della zona – le attese vanno molto oltre le 24 ore creando grossi problemi fra i presunti contagiati e le persone con cui sono stati in contatto- si ci augura che anche tali esami possano essere effettuati nel moderno presidio ospedaliero situato alle falde del Vesuvio.