Sorrento. Concorso comandante dei vigili: l’Ass Rossella Russo favorita

Sorrento. E’ stato indetto di recente un concorso per l’assunzione di sei vigili urbani, oltre ad un comandante ed il suo vice.

Dopo il pensionamento del Comandante della Polizia Municipale Antonio Marcia è cominciata la ricerca al suo successore ed il nome che circola con maggiore insistenza continua ad essere quello dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Piano di Sorrento Rossella Russo, che attualmente ricopre lo stesso incarico – anche se non in posizione dirigenziale – al Comune di Massa Lubrense. Una curiosa coincidenza, visto che anche Marcia, prima di passare a dirigere i vigili urbani di Sorrento prestava servizio a Massa Lubrense.

Tra i requisiti del concorso ci sono dei vincoli specifici, come la permanenza per cinque anni nello stesso ruolo in altre amministrazioni, requisito che Rossella Russo possiede visto il suo ruolo di Comandante dei vigili a Massa.

Intanto, rimane ancora un posto vuoto a causa del trasferimento del Tenente Bucciero a Boscoreale che, tra l’altro, ha anche citato il comune di Piazza Sant’Antonino.