Ravello. Lutto in casa Gambardella, ci lascia la signora Anna di 86 anni

Costiera amalfitana, Ravello. Ci lascia la signora Anna Gambardella all’età di 86 anni. Anna, coniugata Sammarco, lascia il suo caro marito Pantaleone, le figlie Elvira, Sofia, Patrizia ed Erminia, il figlio Antonio, la nuora Maria, il genero Gianluca e la sua amata nipote Anna.

I parenti commossi ed affranti dal dolore parteciperanno all’ultimo saluto di Anna domani, sabato 22 febbraio alle ore 11:00, con la salma che giungerà dall’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, in vista del Regno dei testimoni di Geova a Maiori, per poi essere traslata nel cimitero di Scala.

La redazione di Positanonews non può far altro che esprimere la sua vicinanza alle famiglie Gambardella e Sammarco per la triste perdita, nella speranza di un lieve conforto.