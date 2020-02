Politica a Sorrento. Intesa Di Prisco, Coppola quarto candidato sindaco. Si aspetta Lotito, ipotesi ballottaggio

Penisola sorrentina. Si infervora l’aria politica a Sorrento. Dopo Mario Gargiulo, portato dalla maggioranza di Cuomo ma con lista civica , come ha precisato anche la Lega con Clara Rolla che ha parlato “l’ottimo Mario Gargiulo non è un candidato della Lega”, e Francesco Gargiulo, non dimentichiamo l’esponente delle battaglie civiche, Marco Fiorentino, l’ex sindaco di cui abbiamo seguito in diretta facebook su Positanonews la candidatura, c’è Massimo Coppola, che ha già annunciato che andava avanti per la sua strada, con un’intesa con Luigi Di Prisco, attuale presidente del consiglio ed ottimo assessore all’ambiente uscente.

Ci sono varie incognite, fra queste Rosario Lotito Movimento Cinque Stelle, che dovrebbe essere candidato sindaco del Movimento, ma si deve aspettare la certificazione, che sta attaccando già i candidati che rappresenterebbero il sistema di potere, Corrado Fattorusso ed il suo gruppo, Ivan Gargiulo ed il Pd, Davide Infuso ed il neonato gruppo di Fratelli d’Italia, che dovrebbe essere candidato alla Regione Campania, senza dimenticare Mario Mormone e gli altri simpatizzanti della Lega che appoggeranno probabilmente Gargiulo indicando qualche loro nome .

Al momento siamo ancora nella fase delle dichiarazioni, ci sono scambi da una lista e dall’altra, situazione confusa, anche se sembra che Gargiulo , Fiorentino e Coppola sono i nomi forti dai quali dovrebbe uscire il sindaco con l’ipotesi forte del ballottaggio e quindi un secondo voto a metà giugno.