Meta – Conversazione sulle donne

Meta – “Le parole sono sacre e meritano rispetto. Se scegli quelle giuste nel giusto ordine, puoi spostare un pochino il mondo“, a scriverlo è stato Tom Stoppard, drammaturgo e scrittore britannico di origini cecoslovacche, sfuggito ai nazisti e ai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, vincitore di un Oscar nel 1998 come miglior sceneggiatore per Shakespeare in Love . Con queste parole ci piace segnalarvi l’evento “Conversazione sulle donne” organizzato dall’Associazione Onlus Il Colibrì in programma presso la Sala Consiliare del Comune di Meta il 3 marzo 2020 alle ore 17:00. Un appuntamento per provare a raccontare l’universo femminile, per spostarci verso un mondo in cui la parità sia reale. “L’idea della donna che viene trasmessa e tramandata nella società passa proprio attraverso le parole con le quali le donne vengono raccontate quotidianamente, e ora di imparare a sceglierle e ordinarle secondo il dovuto rispetto”.

a cura di Luigi De Rosa