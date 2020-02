Massa Lubrense. SITA bloccata a Schiazzano, l’indignazione di Lello Acone consigliere comunale di maggioranza dell’amministrazione Balduccelli

Dopo I continui episodi di inciviltà da parte di alcuni automobilisti in quel di schiazzano presuppongo che non siano del luogo perché dovrebbero sapere che Fernando in modo così incivile le auto ostacolano la marcia dei bus ho chiesto a sindaco e vigili se si possono mettere anche li dissuasori di sosta come a Santagata e usare maniere forti contro queste persone inqualificabile. Non è possibile assistere a queste cose. Tate pena