L’attrice vicana Gaia Girace lascia l’Amica Geniale: “Farò cose nuove”

Penisola sorrentina, la vicana Gaia Girace, attrice che ha interpretato Lila ne L’Amica Geniale, ha confessato cosa l’ha spinta ad abbandonare il ruolo.

Non senza tristezza Gaia ha deciso di dire addio al ruolo di Lila ne L’Amica Geniale: la giovane attrice ha deciso di rivestire nuovi ruoli, e pertanto nella terza stagione tratta dal best seller di Elena Ferrante sarà in sole tre puntate.

Classe 2004 e originaria di Vico Equense, Gaia ha rivelato che il suo sogno è quello di continuare a fare l’attrice, e che spera che a rivestire il ruolo di Lila sia una persona che ha amato il personaggio tanto quanto lei.

Tante le scene girate fra Positano e i Colli di San Pietro a Piano, Sorrento e Ischia dove c’è il bacio. C’è tanto dei nostri territori e non solo le scene girate anche fra Costa d’ Amalfi e Sorrento, la protagonista originaria di Vico Equense, e altre, come Langillotto, di Massa Lubrense e Sant’Agnello.