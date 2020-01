Tramonti nel Matese: la gaffe della Rai sul paese della Costiera

Incredibile abbaglio della regia Rai, che nel corso della puntata di Linea Verde sulla Costiera Amalfitana trasmessa il 5 gennaio, ha collocato Tramonti del Matese. Il paese collinare alle porte della Divina, con un territorio e una storia importante, che ha ben figurato nella presentazione delle proprie specialità locali, è stato infatti posizionato sulla cartina a distanze notevoli dagli altri paesi della costa come Amalfi, Minori e Positano. Gli addetti ai lavori della Rai, rimasti inebriati dalle bontà del generoso popolo tramontano, hanno optato per un virtuale “trasloco” nella Terra del Lavoro, che pur presentando un’economia agricola molto simile, non può però vantare ad esempio la coltivazione del pomodoro Re Fiascone oppure la produzione del liquore Concerto, secondo l’antica ricetta “sottratta” alle suore del Conservatorio di Pucara. Un errore che similmente colpì anche la vicina Ravello, che durante la presentazione della 65esima edizione della Guida Michelin, fu indicata quale comune della provincia di Napoli, défaillance a cui seguirono le scuse del direttore del piccolo libro rosso Sergio Lovrinovich.