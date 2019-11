“Linea Verde” torna in Costiera Amalfitana: tappa ad Amalfi, Positano, Tramonti, Minori e Cetara!

Linea Verde torna in Costiera Amalfitana. Lo storico programma Rai che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell’economia nazionale, farà tappa nuovamente nella Divina.

La trasmissione è realizzata in maniera itinerante. Nelle puntate si affrontano temi legati alla complessa realtà agricola italiana con i suoi punti di forza e le sue debolezze. Tra gli interessi che ruotano intorno all’agricoltura, vengono esaminati oltre ai già citati prodotti tipici, le tradizioni, la ricettività rurale dell’agriturismo e la salvaguardia ambientale.

Il programma è sempre attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio. Non è la prima volta che fa tappa in Costiera: negli ultimi anni sono state diverse le occasioni che hanno visto questi splendidi territori protagonisti.

Tra i vari Comuni su cui la puntata, che andrà in onda a gennaio 2020, sarà incentrata troviamo: Amalfi, Cetara, Tramonti, Minori e ovviamente Positano. Verranno effettuate diverse degustazioni durante la trasmissione, come a Tramonti per quanto riguarda la pizza e il vino, mentre non mancheranno i limoni classici della Costiera.