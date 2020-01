L’ufficio postale di Tramonti si presenta con un nuovo volto. Balza infatti agli occhi una brillante opera di street art, riprendendo il blu, il giallo e il bianco, colori delle Poste Italiane. Da un po’ di giorni si assiste con meraviglia a tale opera.

Le Poste di Tramonti sono state scelte, insieme ad altri 32 comuni in tutta Italia, per far parte del Progetto PAINT (Poste e Artisti Insieme Nel Territorio), che ha riqualificato i propri edifici con la decorazione delle pareti esterne a opera di Street Artist italiani e stranieri.

PAINT è un progetto che Poste Italiane ha ideato per coniugare nuove forme d’arte al racconto di temi sociali e culturali del territorio, arruolando Street Art per realizzare tali opere nei comuni selezionati. Inoltre in ambito nazionale, Sky Arte ha realizzato 8 film per raccontare il progetto.