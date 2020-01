Sorrento. 50° Anniversario del Liceo Salvemini dal 1970. Lo scrittore Raffaele Lauro alla cerimonia il 18 gennaio

Su invito del Dirigente Scolastico, Patrizia Fiorentino, e del Presidente del Comitato Organizzatore “Salvemini 2020”, Gianluigi Cioffi Stinca, Raffaele Lauro, già ordinario di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” di Sorrento, parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del 50° Anniversario del Liceo (1970-2020), che si terrà sabato 18 gennaio 2020, alle ore 10.00, al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento. “Poter riabbracciare colleghi e studenti di quegli anni pionieristici del nostro liceo – ha dichiarato lo scrittore sorrentino – sarà un’occasione straordinaria, unica e irripetibile, foriera di ricordi ancora vividi e di grandi emozioni, come il memorabile evento ‘Lucio Dalla e i Giovani’, organizzato dal liceo, il 12 dicembre 2015. Sarà per me anche un onore poter rendere omaggio a quanti, nei decenni successivi, fino a oggi, dirigenti, docenti, collaboratori e studenti hanno contribuito, con il loro impegno organizzativo ed educativo, a rendere il Salvemini di Sorrento uno dei più prestigiosi istituti superiori della Campania e a livello nazionale”.