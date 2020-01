Dalla Costiera Amalfitana a Brooklyn: il ristorante Mama Capri è un sogno per due giovani del Sud

Un ristorante che ricorda colori e sapori della splendida Costiera Amalfitana. Questo è Mama Capri, a Brooklyn, ed è proprio questa l’idea di ristorazione messa in atto da due giovani ragazzi di Caserta, Francesco Amoroso e Telia Colella, rispettivamente di 28 e 24 anni.

Il successo dei giovani grazie a Mama Capri non si ferma qui. Il locale, infatti, dopo solo quattro mesi dall’apertura ha anche ricevuto un premio come miglior ristorante a New York nella classifica della popolarissima pagina Facebook “Il mio viaggio a NY”, contendendosi il primo posto con i colossi della ristorazione newyorkese.

Un successo stra meritato per i giovani casertani, che grazie al fascino, i sapori e colori della nostra terra, sono riusciti a portare un po’ di Costiera Amalfitana anche a Brooklyn tra centinaia di grattacieli.