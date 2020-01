Dopo la difficile trasferta a Fasano che ha portato il Sorrento al secondo posto, l’allenatore Enzo Maiuri si ritiene soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi e, in vista della prossima partita contro il Taranto, è fiducioso di poter recuperare gli assenti di sabato scorso. Secondo il tecnico, è motivo di orgoglio trovarsi attualmente ai vertici della classifica quando inizialmente l’obiettivo era la salvezza e c’è grande ottimismo per le gare che verranno perché saranno affrontate con grande umiltà e con la consapevolezza di dover dare sempre il massimo. Importantissimo sarà il sostegno dei tifosi che danno sempre una grande carica alla squadra, in “un campionato dove si può vincere o perdere contro tutti!”