A causa delle avverse previsioni meteo rinviato lo slalom automobilistico Sorrento-Sant’Agata di domenica 10 novembre

Sorrento. A causa delle avverse condizioni meteo previste per il fine settimana gli organizzatori del Rombo Team di Napoli hanno deciso di rinviare lo slalom automobilistico Sorrento-Sant’Agata in calendario per domenica 10 novembre 2019, giunto alla sua quindicesima edizione ed al quale avrebbero partecipato i migliori piloti della specialità. La decisione di rinviare la gara è stata presa al fine di garantire la sicurezza sia dei partecipanti che degli spettatori, dato che il percorso di Via Nastro Verde in condizioni di maltempo e precipitazioni piovese diventa pericoloso a causa dei tornanti che lo caratterizzano. La Sorrento-Sant’Agata, pertanto, si svolgerà il prossimo 24 novembre con le verifiche tecniche sulle auto fissate per il giorno precedente.