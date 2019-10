Positano, intervista al sindaco De Lucia: “A breve partiranno tanti interventi di riqualificazione” ESCLUSIVA

Abbiamo incontrato nuovamente il sindaco di Positano, Michele De Lucia, per parlare di questo magico momento che sta vivendo la perla della Costiera Amalfitana. L’affluenza di questa estate è stata nuovamente da record e questo autunno non sembra essere da meno. Come abbiamo più volte documentato, sono ancora tantissimi i visitatori che stanno arrivando, tanti di questi celebrità.

“E’ stata un’estate ricca di avvenimenti – ha dichiarato De Lucia – E ricca di successi per il Comune e per l’imprenditoria locale. Un ottobre splendido, pieno di gente, siamo contenti di tutto quello che è stato realizzato sia come amministrazione, sia in generale. Chiaramente ora non ci fermiamo: siamo già proiettati verso i lavori autunnali ed invernali. Per la nostra città è prevista una serie di interventi di ammodernamento, come ad esempio quello che riguarda la Chiesa Nuova, con il rifacimento di tutte le scale. La gara in questione partirà a breve.

Aspettiamo da alcuni mesi, poi, il nulla osta dalla Provincia di Salerno per effettuare un intervento importante sulla provinciale che collega Montepertuso e Nocelle: qui riqualificheremo la strada. Potenzieremo poi la zona con la pubblica illuminazione: intervento importante a via Grado.

Tante opere nuove in cantiere, quindi. Con l’Ausino abbiamo poi sostenuto un incontro per potenziare la rete idrica e fognaria. Finita l’estate, insomma, ma l’autunno sarà carico di lavori. All’interno del paese sarà poi effettuato un intervento di riqualificazione dell’illuminazione. Ci sono tanti cantieri previsti.

Il lavoro per una Positano migliore, sempre più efficiente e solidale. Sabato inaugureremo un auditorium per le associazioni dedicandolo a Roberto Scielzo, un simbolo della Costiera amalfitana, e uno spazio per i più piccoli”.

Un commento, rapido, anche suull’ipotesi del terzo mandato. Ricordiamo che la proposta di legge potrebbe anche essere approvata: “Vedremo cosa succederà”.