Positano, oggi l’inaugurazione del nuovo parco giochi e dell’Auditorium

Il Sindaco di Positano Michele De Lucia informa tramite un comunicato che oggi, sabato 26 ottobre alle ore 16:00, presso le ex scuole elementari di Positano in Via Pasitea, si terrà l’inaugurazione del parco giochi per bambini al nuovo auditorium comunale denominato “Roberto Scielzo”, ovvero uno degli artisti più rappresentativi di Positano e della Costiera Amalfitana, famoso al più per i costumi del corteo storico dell’antica Repubblica d’Amalfi che sono stati utilizzati per mezzo secolo.

La cittadinanza è tutta invitata a questa magnifica inaugurazione dell’auditorium e di un parco giochi tanto atteso soprattutto dai più piccoli, che non vediamo l’ora di sorridere nel divertirsi.