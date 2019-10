Meta. Nella prima serata di oggi si è verificato un incidente stradale mortale sulla Meta-Amalfi in Via Tommaso Astarita nei pressi del frantoio Gargiulo. Ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto ma sembra che un motorino si sia scontrato con un’Ape ed il conducente di quest’ultima avrebbe perso la vita in seguito alla collisione. Traffico completamente paralizzato sulla Meta-Amalfi SS 163. Seguiranno aggiornamenti.