Paestum. Dal 28 settembre al 6 ottobre Festival dellee Mongolfiere. Tutto il programma

E’ iniziato oggi a Paestum il Festival delle Mongolfiere che si concluderà il 6 ottobre. Un appuntamento molto atteso che ci fa anche tornare un po’ bambini grazie ai mille colori che inondano il cielo. Organizzatori della manifestazione Cilento Mongolfiere e l’associazione Vivere Paestum, col patrocinio del Comune di Capaccio-Paestum, dell’Aero Club d’Italia e dell’Aeroclub Benevento. Ci sarà un vero e proprio villaggio delle mongolfiere, con un parco giochi per i più piccoli, gli aquiloni e tante occasioni di divertimento. Per i più romantici si può scegliere l’iniziativa “Regala un volo” che consente di regalare un’esperienza in mongolfiera ad altre persone aggiungendo una dedica. Oppure il “Volo vincolato” che comprende il sorvolo dei templi ed il “Volo libero” della durata di ben due ore, con obbligo di prenotazione. L’ingresso al villaggio delle mongolfiere costa due euro.

Ed ecco tutto il programma:

Domenica 29 Settembre 2019

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero)

Ore 11.00: Apertura area villaggio, all’interno del quale sono presenti parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro bar

Ore 13.00: Area villaggio inizio esibizione artisti di strada

Ore 16.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo Libero)

Ore 17.30: Volo vincolato con mongolfiera

Lunedì 30 Settembre 2019

Ore 17.00: preparazione e decollo mongolfiere (volo Libero)

Martedì 1 Ottobre 2019

Riposo

Mercoledì 2 Ottobre 2019

Ore 17.00: Preparazione e decollo mongolfiere (volo Libero), inizio caccia alla volpe

Giovedì 3 Ottobre 2019

Ore 17.00: Preparazione e decollo Mongolfiere (volo libero) e 2° giorno caccia alla volpe

Venerdì 4 Ottobre 2019

Ore15.00: Apertura bar e parco gioco per bambini

Ore 17.00: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero), 3° ed ultimo giorno caccia alla volpe

Ore 17.30: Volo vincolato con mongolfiera

Sabato 5 Ottobre 2019

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 12.00: Apertura area villaggio con parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro bar.

Ore 14.00: Area villaggio inizio esibizione artisti di strada

Ore 16.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 17.30: Volo vincolato con mongolfiera

Ore 20.00: Premiazione caccia alla volpe

Domenica 6 Ottobre 2019

Ore 07.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 11.00: Apertura area villaggio con parco gioco per bambini, aquiloni, ristoro bar.

Ore 13.00: Area villaggio inizio esibizione artisti di strada

Ore 16.30: Preparazione e decollo delle Mongolfiere (volo libero)

Ore 17.30: Volo vincolato con mongolfiera

Ore 20.30: Conclusione Festival