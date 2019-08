“Imbuca il coupon” a Piano di Sorrento: estratti i 34 vincitori di “Shopping e Gastronomia”

L’Ascom di Piano di Sorrento ha effettuato, in presenza del pubblico funzionario, l’estrazione dei tagliandi vincenti di “Imbuca il coupon“, il concorso one day lanciato dai commercianti in occasione dell’evento Shopping e Gastronomia.

I vincitori, come da regolamento, saranno contattati direttamente dall’organizzazione tramite i dati privati forniti sul coupon e si aggiudicano un montepremi complessivo di 1.500 euro suddiviso in buoni spesa così frazionati: 1° premio: €300; 2° premio: €200; 3° premio: €100; 4° premio €50; dal 5° al 13° premio €50; dal 14° al 34° premio €20. I buoni spesa sono spendibili entro il 31 agosto, quindi fino all’ultimo giorno di saldi, presso i punti vendita aderenti.

«Siamo molto soddisfatti per la riuscita dell’evento – dichiara il Presidente Gianluca Di Carmine – Quasi 100 attività hanno aderito all’iniziativa, c’era vivacità tra le strade e abbiamo visto tante famiglie divertite. Era esattamente questo il nostro intento».