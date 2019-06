Tramonti. Presto l’apertura dei cantieri sulla Sp2 a Pucara. Stanziati 250 mila euro dalla regione

Ormai è certezza, inizieranno tra qualche giorno i lavori di messa in sicurezza del costone franato sulla SP2 all’altezza di Pucara. Già da ieri, 19 giugno, la ditta incaricata dei lavori sta predisponendo l’apertura del cantiere nell’area al fine di dare inizio ai lavori.

La Regione Campania ha stanziato per l’intero intervento la somma di circa 250 mila euro.

Sul profilo facebook del comune di Tramonti i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale a tutti coloro che si sono adoperati per gestire la fase di emergenza ma soprattutto la messa a punto della progettazione per la sistemazione finale.

Un grazie particolare va:

• Alla Regione Campania nella persona del presidente On. Vincenzo De Luca per aver messo a disposizione i fondi necessari per l’intervento;

• All’on. Luca Cascone per la vicinanza dimostrata al nostro Paese e la grande sensibilità per aver quasi giornalmente sollecitato gli Uffici preposti;

• Alla Provincia di Salerno, nella persona del presidente ing. Michele Strianese, per aver svolto con la massima sollecitudine tutti gli atti di propria competenza;

• Ai tecnici del Genio Civile di Salerno, alla dirigente dott.ssa Beatrice Granese, per aver agito con grande competenza e professionalità ma soprattutto per la grande disponibilità dimostrata in ogni momento;

• All’associazione di protezione civile “I Colibrì” per aver dato un contributo importate per la gestione della gestione del traffico e della viabilità;

• Alla ditta appaltatrice dei lavori “Cardine srl” per la disponibilità dimostrata sia nel periodo dell’emergenza sia in questi giorni, facendo il possibile per alleviare i disagi ai cittadini.