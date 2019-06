Tramonti-Maiori, caos sulla Sp2 nei weekend: domani attivi a Pucara ausiliari del traffico

Sulla Sp2 Tramonti-Maiori, negli scorsi weekend si è sofferti il traffico di rientro dalla Costiera Amalfitana verso l’Agro Nocerino Sarnese. Positanonews ha parlato di questi grossi disagi, che si sono verificati in corrispondenza dei due semafori che regolano il traffico in prossimità del senso unico alternato istituito alla frana di Pucara, che sarà interessata nei prossimi mesi da un importante intervento di messa in sicurezza.

L’Amministrazione comunale di Tramonti per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti, ha chiesto all’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile della Regione, nella persona del RUP Angelina Martino, l’assegnazione al Comando di Polizia Locale di due ausiliari del traffico a partire dal giorno 22 giugno (domani), da destinare alla gestione del traffico zona frana Pucara nelle giornate di sabato dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20, mentre di domenica dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 17 alle 21.

Intanto l’Ente comunale dalla propria pagina Facebook istituzionale ha chiesto scusa ai tanti cittadini “che nei giorni scorsi hanno dovuto affrontare code interminabili in loco e dice grazie a quanti hanno segnalato il problema tramite social senza essere polemici ma solo estremamente collaborativi.”