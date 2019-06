Minori: si definiscono assessori e consiglieri comunali. Bonito e Ruocco si dimettono per entrare in giunta, entra la Bottone

Anteprima . Minori, Costiera amalfitana . Come da copione la amministrazione Reale (al terzo mandato consecutivo, possibile per gli effetti del numero degli abitanti inferiotre ai 3000) si sta assestando per poter procedere celermente al lavoro (speriamo proficuo) che l’attende

Il primo degli eletti, Sergio Bonito vicesindaco uscente ed assessore con diverse deleghe, si dimette da consigliere per assumere nuovamente l’incarico di vicesindaco ed asessore. Al suo posto dovrebbe subentrare Viviana Bottone, 68 voti incassati, figlia del giornalista Alfonso.

Altra dimissione da consigliere per assumere il ruolo di assessore ( anche se non sarebbe strettamente necessario) di altra persona eletta con discreto suffragio porterebbe al ruolo di consigliere Luigi di Ruocco uscente. Il posto sarebbe dovuto toccare a Carmine Troiano, ma Carmine ha forse optato per l’uscita anche se entrerebbe a far parte, da persona competente, dello staff-

I problemi sono tanti e bisogna affrontarli subito visto che la stagione turistica in Costa d’ Amalfi è cominciata.

Buon lavoro a tutti

Gaspare Apicella