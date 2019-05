Positano, Costiera amalfitana. L’amministrazione De Lucia incontra i residenti di Nocelle. Turismo in crescita e adotta un giardino fra gli argomenti. Il sindaco Michele De Lucia, con il vice sindaco Francesco Fusco e l’assessore Giuseppe Guida hanno incontrato gli abitanti del borgo che si trova nel cuore del Sentiero degli Dei per affrontare varie problematiche. Un incontro serrato e proficuo “E’ stato un ottimo momento di confronto”, dice il sindaco De Lucia. Fra le proposte l’adozione dei giardini per tenerli puliti, cura del borgo e della sua bellezza, maggiore informazione di quella già fornita dall’info point , che si è chiesto di spostare anche nell’area parcheggio , e poi la carenza di posti auto e la programmazione degli eventi. La crescita del turismo è evidente e continua e crea sicuramente problemi di maggiore organizzazione, Nocelle sta diventando uno dei borghi più attrattivi della Campania e del Sud Italia e si punta alla qualità.

