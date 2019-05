Capri faccia a faccia Federico – Lembo, ecco i video social. I sondaggi di Positanonews

Capri faccia a faccia Federico – Lembo . I sondaggi di Positanonews . Continua incessante la campagna elettorale con il gruppo che faceva capo alla Primavera, la vecchia contestata amministrazione, ora in Caprivera, che cerca di recuperare nei confronti di Capresi Uniti.

Abbiamo invitato Marino Lembo, candidato sindaco della lista Capresi Uniti, a partecipare ad un confronto pubblico con il nostro Costantino Federico per affrontare i principali argomenti e le proposte che incideranno sul futuro dell’isola. Intendiamo offrire agli elettori – in un dibattito pubblico – un quadro chiaro delle posizioni delle due liste sui programmi e sui temi riguardanti la Capri del domani”.

Ne dà notizia la lista “Capri Vera – Costantino Sindaco” attraverso una nota diffusa sul proprio sito web.

Intanto i sondaggi fatti a Capri danno in vantaggio Lembo, anche il nostro lo vede in vantaggio , come pure sui social si vede crescere il consenso per il secondo. Ovviamente non sono sondaggi scientificamente ineccepibili, anche se gli elementi, come i fans delle pagine, sono evidenti.

Ecco alcuni sondaggi interni di Positanonews dei comuni del comprensorio fra cui Capri che vede in vantaggio Lembo, vota anche tu

La sfida è anche social con video dei due candidati sindaci e le pagine facebook dove Lembo ha superato i 1000 fans , mentre Federico solo gli 800. Ecco i video social di entrambi i candidati.