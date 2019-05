Amministrative 2019. Chi vorresti come nuovo sindaco del tuo paese? Vota il sondaggio di Positanonews

Anche quest’anno sono tanti i comuni della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina che andranno al voto per eleggere il nuovo primo cittadino che resterà in carica cinque anni: Atrani, Tramonti, Furore, Vietri sul Mare, Minori, Meta, Anacapri e Capri sono pronti ad eleggere i nuovi sindaci.

Sai già chi votare? Positanonews ha creato un piccolo sondaggio per voi prossimi elettori. Questo sondaggio è solo a scopo informativo, anonimo e non incide in alcun modo al voto del 26 maggio: è semplicemente un gioco carino e divertente interagire con voi lettori, in modo che possiate esprimere i vostri gusti in completa tranquillità.

