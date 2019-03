Castellammare di Stabia. Al mercatino dell’usato in vendita una mannaia ed un coltello a serramanico, scatta la denuncia

Castellammare di Stabia. Il mercatino dell’usato che si svolge alla periferia della città costituisce da sempre una grande attrattiva per chi è in cerca non solo di oggetti utili ma anche di qualche curiosità. Sui banchetti degli ambulanti puoi veramente trovare di tutto. Ed è quello che è accaduto questa mattina durante un’operazione di contrasto al commercio abusivo quando i Carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto in vendita su uno dei tanti banchi una mannaia ed un coltello a serramanico, delle vere e proprie armi che sono state immediatamente sequestrate. Per il venditore ambulante 63enne è scattata la denuncia.