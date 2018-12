Sorrento. Pronto ad entrare in vigore il nuovo piano traffico per le festività natalizie, tutti i dettagli

Sorrento. In occasione delle festività natalizie varato il nuovo piano traffico. A partire dal prossimo fine settimane per tutto il centro sorrentino scatta la ztl. Ma andiamo nel dettaglio. Nessuna variazione per quanto riguarda il tratto di Corso Italia compreso tra Piazza Tasso e Piazza Veniero che rimarrà isola pedonale per tutta giornata, tranne le eccezioni già note. Nulla cambia neanche per il tratto di Corso Italia tra Piazza Tasso e Via Marziale per il quale è prevista la ztl tranne nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.30 e dalle 14.00 alle 17.00 dei giorni feriali. Ad essere oggetto di mutamenti è la regolamentazione della viabilità nelle altre strade che attraversano il centro di Sorrento. Il dispositivo sarà in vigore nei giorni 8, 9, 15, 16, 22, 23, 25, 26 e 30 dicembre e nei giorni 1, 5 e 6 del mese di gennaio dalle 17.00 alle 22.00 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi interesserà le fasce orarie dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00. Durante questi orari in Piazza Tasso lato monte potranno circolare solo i veicoli autorizzati, mentre sarà attivo il doppio senso sul lato mare. Prevista la ztl anche lungo Parco Tasso, Via Fuorimura e Viale Caruso, nonché in Via Correale dall’incrocio con via Califano fino in piazza Tasso.