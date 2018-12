Gli Angeli terreni esistono, sono persone come noi e ve lo dimostreremo Gli Angeli terreni sono persone che apparentemente sembrano normali ma sono Angeli , si proprio Angeli che si sono incarnati in comuni persone , mandate da Dio, per migliorare il mondo .

Doreen Virtue : Psicologa , scrittrice , sensitiva ha scritto vari libri in merito , la sua vita è cambiata grazie all’aiuto degli Angeli : Spesso lei si sintonizza con i suoi angeli chiedendogli aiuto e sostegno e loro non hanno mai negato questo aiuto.

In uno dei suoi libri parla degli Angeli terreni : Angeli speciali che si sono incarnati in persone al fine di migliorare la vita al prossimi .

Questi Angeli umani spesso non sanno della loro vera natura e lo scopriranno grazie a segnali e doti che non tutti hanno : Sono molto ematici, sentono e vivono sulla loro pelle emozioni degli altri, vorrebbero aiutare tutti, hanno difficoltà a dire di no

Chi sono gli Angeli terreni?

Oggi vorrei descriverti gli elementi distintivi tipici degli Angeli Terreni, così che puoi vedere se tu o qualcuno che conosci li possiede:

sono estremamente sensibili

hanno una prospettiva innocente sull’amore e sulla vita, che altri potrebbero definire ingenua

credono nell’amorevole potere del Cielo, anche se non sono necessariamente religiosi

sono gentili e premurosi

vedono il meglio negli altri, compreso il loro potenziale nascosto

sono fiduciosi e ottimisti

sono state sfruttate da chi si è approfitto della loro gentilezza per il proprio tornaconto

hanno avuto esperienze relazionali dolorose, ma credono ancora nel vero amore e nell’amicizia

apprezzano gli elementi magici della spiritualità come le rivelazioni, gli unicorni, le fate, le sirene e simili

si sentono chiamati a compiere una missione con senso del dovere e di responsabilità nei confronti degli altri, sconosciuti compresi

vogliono la felicità di tutti e sono tristi se gli altri sono turbati

credono nella correttezza

Le prove di un Angelo Terreno:

Per gli Angeli Terreni, soprattutto se sono alla prima incarnazione, ci saranno varie prove da affrontare.

La prima prova sarà relativa al conflitto

Infatti queste persone tendono ad evitare e a glissare il conflitto perché sentono l’energia emotiva degli altri e ne sono direttamente colpiti.

Per questo una sfida per loro sarà imparare a risolvere i conflitti, senza ignorarli. Dovranno essere come i genitori amorevoli che sanno dire no per il bene dei loro figli.

Gli angeli terreni sono mandati sulla Terra per aiutare gli altri attraverso l’amore benevolo e infinito del divino.

Trovandosi di fronte ai conflitti dovranno imparare a praticare una risoluzione pacifica, prima però dovranno riappacificarsi con se stessi attraverso il perdono. La loro sensibilità potrebbe aver fatto sì che le altre persone si siano approfittati di loro, li abbiano manipolati, traditi o usati.

Queste situazioni, che dapprima portano rabbia verso l’altro, successivamente si riveleranno la prova, il test finale per l’Angelo Terreno per poter diventare tale.

Se riuscirà ad uscire dal suo ruolo di vittima per vedere le proprie responsabilità nella situazione ed infine a perdonare se stesso, allora sarà pronto a ricoprire il ruolo e svolgere la missione per cui è nato.

La seconda prova sarà relativa all’equilibrio

L’Angelo Terreno dovrà imparare a gestire la sua natura divina. Attenzione però, nell’universo vigono le Leggi Universali che si applicano a tutti.

Nel caso degli Angeli terreni questi tendono a violare la legge dell’Equilibrio, perché tendono a giustificare i comportamenti altrui e a non accettare aiuto, anche quando ne hanno bisogno. Danno costantemente agli altri rischiando di andare a letto tardi e svegliarsi presto, prosciugando così le proprie risorse di tempo ed energia. Tendono inoltre ad avere problemi di soldi, perché c’è uno squilibrio tra quello che danno e quello che si permettono di ricevere.

Possono vivere nel risentimento verso l’ingratitudine altrui, perché sentono di aver dato molto, di essere stati gentili e che questa gentilezza non è stata ricambiata.

La violazione della Legge dell’Equilibrio, nei casi più gravi, può arrivare fino a causare all’Angelo Terreno problemi di salute. Tra i più comuni troviamo problemi di peso per proteggersi con il grasso corporeo e problemi alla gola per paura di dire la propria verità.

Che cosa può fare un Angelo Terreno?

Una delle maggiori prove degli Angeli Terreni è quindi quella di trovare l’equilibrio. Quando era disincarnato poteva vegliare, guidare e aiutare tutte le persone; ma ora che si è incarnato deve imparare a stabilire i confini e a dire no. Perchè la prima persona che dovrà imparare ad amare, accudire e guarire sarà se stessa.

Lo Scopo della Vita dell’Angelo Terreno:

Gli Angeli Terreni sanno di essere stati inviati sulla Terra per portare pace e cambiamenti positivi, possono essere sia uomini che donne ed avere qualsiasi orientamento sessuale, razza e religione, inoltre sono creature intuitive, sognatrici e amorevoli

La cosa che hanno tutti in comune è la voglia innata di aiutare gli altri ad essere felici. Non a caso la maggior parte degli angeli terreni sceglierà una carriera dedicata alla guarigione e all’aiuto del prossimo, sia esso una persona, un animale o Madre Terra.

Leggendo questo articolo hai per caso notato che la descrizione combacia con te o con qualcuno che ami?

Beh se la risposta è sì ti faccio i miei complimenti!

Infatti gli Angeli Terreni stanno svolgendo un’importante missione collettiva: andare nel mondo moderno con il sorriso per dare conforto a tutte le persone che incontrano.

Ognuno di noi , infine, possiede uno o più angeli custodi e come operano nella nostra vita?

Ognuno di noi possiede uno o più Angeli custoni secondo Doreen Virtue in alcuni casi si tratta di parenti che non ci sono più. La psicologa Americana che vede, parla e comunica con gli Angeli ha basato tutta la sua vita su questo: premonizioni Angeliche, consigli degli Angeli, consultazione degli Angeli in momenti di scelte difficili . In realtà mettersi in contatto con i propri Angeli non è difficile basta chiedere il loro aiuto in modo spontaneo e credendo nelle loro capacità. Noi della redazione del positanonews abbiamo provato a farlo e le risposte non sono tardate ad arrivare…basta saper percepire i segnali e soprattutto basata chiedere con la certezza che i nostri Angeli ci aiuteranno e non ci abbandoneranno mai nel momento del bisogno…l’aiuto celeste ci sarà sempre per chi è disposto a credere che i nostri amici e protettori ci saranno sempre , saranno sempre li con noi e mai ci abbandoneranno .