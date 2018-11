Deludente pareggio del Napoli contro il Chievo. Aumenta la distanza dalla Juve

Delusione per i tifosi azzurri che speravano in una vittoria contro il Chievo e, invece, la partita si conclude a reti inviolate per entrambe le squadre. Il Napoli continua a scendere nella classifica portandosi a -8 punti dalla Juventus, che continua a monopolizzare la vetta, e con l’Inter che fa sentire il fiato sul collo dopo la vittoria di ieri. Per la squadra di Ancelotti quella di oggi è stata sicuramente una prestazione sottotono. I giocatori del Chievo hanno disputato una bella partita con molte azioni di attacco costringendo gli azzurri ad una difesa estenuante che li ha portati a difendere la propria rete evitando una sconfitta. Poche azioni nell’area gol da parte del Napoli che sicuramente avrebbe dovuto osare di più per cercare di portare a casa una vittoria. Al 43’ Koulibaly regala palla a Pellissier – preferito al capocannoniere della squadra, Stepinski – e innesca la prima ripartenza degli ospiti, frenata da un fallo di Zielinski. una corta respinta aerea di Rossettini crea il primo spavento dalle parti di Sorrentino, con Callejon che conclude al volo con l’esterno destro senza trovare lo specchio della porta. I giocatori del Chievo si dimostrano molto determinati e continuano ad attaccare sfiorando il vantaggio con la doppia chance per Obi. L’ex Inter viene fermato prima da una respinta in scivolata e al secondo tentativo colpisce l’esterno della rete. Nella ripresa i ritmi sono nettamente più alti con Insigne che si divora subito la palla dell’1-0, calciando fuori da pochi metri. Il Napoli riesce comunque a caricarsi mentalmente e va al tiro tre volte in 60 secondi, ma il Chievo non si scompone e prova a rispondere con il solito Obi, il cui mancino di controbalzo viene respinto da Karnezis. Ancelotti prova a cambiare qualcosa con i cambi, ma è il solito duo offensivo a creare i maggiori pericoli. In particolare Insigne che, a un quarto d’ora dal termine, decide di fare tutto da solo e lascia partire il suo classico destro a giro che si stampa, clamorosamente, sul palo. Il finale di partita regala un ultimo sforzo da parte dei padroni di casa, ma le speranze di uscire con i tre punti si spengono sull’acrobazia di Koulibaly in area che termina fuori di mezzo metro. Sorrentino fa suo l’ultimo velleitario tentativo di Zielinski e sancisce lo 0-0 finale.