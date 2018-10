A Sorrento si celebra la giornata internazionale della bambina

I dati sono allarmanti. Nel mondo, circa 70 milioni di donne tra i 20 e i 24 anni si sono sposate prima dei 18 anni. Tra queste, 23 milioni hanno contratto matrimonio quando non avevano ancora compiuto 15 anni. Sul fronte dell’istruzione, a livello globale 131 milioni di ragazze sono fuori dalla scuola e, nonostante il numero di giovani che stanno frequentando la scuola sia il più alto di sempre, le donne tra i 15 e i 29 anni hanno probabilità tre volte maggiori rispetto ai coetanei dell’altro sesso di non lavorare, non ricevere un’istruzione e non partecipare a corsi di formazione. Senza dimenticare che il 76% dei giovani inattivi che non studiano è formato da ragazze e che un terzo di queste non ha esperienze di lavoro prima di cadere nell’inattività: le giovani accedono più difficilmente a lavori dignitosi e spesso sono costrette ad abbandonare l’attività per avere un bambino o prendersi cura della famiglia.